Eccellenza, attesa per il derby Battipagliese-Ebolitana: tra rivalità e classifica

È un weekend speciale per il campionato d’Eccellenza. Si respira un’aria diversa, carica di adrenalina e tensione. Una partita, una rivalità, una sfida eterna: è la giornata di Battipagliese-Ebolitana.

Il turno

Un match che potrebbe segnare la prima vera svolta del campionato per entrambe le compagine candidate alla vittoria finale. Due corazzate che si fronteggiano non solo per l’egemonia territoriale, ma anche e soprattutto per questioni di classifica e primato. Zebrette ed eburini arrivano alla gara più sentita nel loro momento migliore. La Battipagliese ha sbancato il difficile campo di Baronissi nei minuti finali, mentre la squadra di mister Pirozzi ha dato l’ennesima dimostrazione di forza casalinga contro la Sanseverinese. Lo spettacolo in campo è assicurato, meno sugli spalti. Così come lo scorso anno, infatti, l’accesso derby si giocherà a porte chiuse in quel di “Macchia”. Un velo di tristezza in una gara ricca di significati per due delle tifoserie più calde del panorama locale. La posta in palio è alta, ma a guadagnarne potrebbe essere proprio la sorpresa di questo avvio di stagione: l’Apice, attuale capolista del campionato e rispettivamente a +3 e +2 su biancozzurri e bianconeri. Una gara da non fallire per la propria gente e per il proseguo dell’anno. I riflettori saranno puntati senza dubbio sul match del “Macchia”, ma in campo scenderà anche la Polisportiva Santa Maria in una nuova trasferta insidiosa contro il Montemiletto. I giallorossi sono in crisi di prestazioni e risultati, ancora a secco di vittorie e con solo 3 punti in classifica. Dall’altra parte, la formazione irpina ha ingranato la marcia giusta con due preziosissimi successi consecutivi. La squadra di Ferrara è chiamata ad una prova di cuore e orgoglio per risalire la china e rimettersi finalmente in carreggiata.