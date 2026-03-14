Eccellenza, alla Battipagliese il match del “Carrano” contro il Santa Maria: Camara match winner

Sconfitta interna di misura contro la Battipagliese per la Polisportiva Santa Maria, che non riesce a dare continuità al trionfo con la Sanseverinese di settimana scorsa.
La partita
Prima dell’inizio del match l’Under 15 giallorossa è stata premiata, accompagnata dalla fotografia di rito, in seguito alla vittoria del campionato provinciale nel girone C. Al 4′ si mette in proprio per il Santa Maria De Pasquale che con una scucchiaiata non trova di un nulla l’inserimento di Ndiaye.
Al 9′ rasoiata clamorosa di Schiattarella che non inquadra il bersaglio grosso di pochissimo su sponda di Faye. Ancora Santa Maria pericoloso sull’asse Faye-Schiattarella: con un’azione fotocopia, all’11’, Schiattarella strozza troppo la conclusione. Al 25′ è ancora Schiattarella a provare un tiro che viene bloccato facilmente da Trapani.
Al 29′ Abayan di testa sfiora il vantaggio per la Battipagliese dopo un calcio di punizione perfettamente battuto. Vantaggio della Battipagliese al 33′ con Camara che, dopo una rovesciata straordinaria di Nuvoli a rimettere dentro, sotto porta non fallisce.
Il secondo tempo
Nella seconda frazione di gioco, al 15’st Bisceglia va ad un passo dal più classico dei gol dell’ex sotto porta. Al 16’st momento delicato del match: doppia ammonizione per Ramacciotti che, dopo un errore in fase di impostazione, commette fallo su Abayian molato in porta. Al 34’st Abayian sbaglia praticamente un rigore in movimento su assist di Senatore. Al 38’st punizione di Caprioli insidiosa deviata in calcio d’angolo. Nel finale, non succede nulla e festeggia la Battipagliese.
Il tabellino
Santa Maria Cilento (4-2-3-1): Volzone; Vona, Godoy, Ramacciotti, Di Genio; Caprioli, Pipolo (27’st Ventura); De Pasquale (36’st Margiotta), Schiattarella (11’st Ippolito), Ndiaye (22’st Ciornei); Faye.
A disp.: Lettieri, Salzano,Pappalardo, Cascone, D’Auria. All.: Volpe (squalificato Condemi)
Battipagliese (4-3-3): Trapani; Formicola, Bisceglia, Camara, Fontanella G.; Olmos, Nuvoli, Vitale; Spagnuolo (33’st Cafaro), Abayian, Senatore (41’st Losasso).
A disp.: Marra, Santella, Salvador, Paraggio, Balzano, Garofalo, Fontanella E. All.: Iuliano.Arbitro: Leonardo Crivellaro di Legnago (Rotondo – De Risi)
Marcatori: 33’ pt Camara (BA)
Espulsi: 16’ st Ramacciotti (SM) Ammoniti: De Pasquale (SM), Ramacciotti (SM), Ndiaye (SM), Godoy (SM), Ventura (SM), Olmos (BA)Note: Angoli: 4-7 Recupero: 2’pt, 5’st