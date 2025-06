Ebolitana Calcio: Un colpo di mercato apre la campagna acquisti del centenario

L’Ebolitana Calcio ha dato il via alla sua campagna acquisti con un’operazione di rilievo, segno delle ambizioni del presidente Francesco D’Addino e del presidente onorario Cosimo De Vita. L’obiettivo è chiaro: costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione di Eccellenza. Il primo innesto di qualità, descritto come una “bomba di mercato” dal direttore sportivo Ramon Taglianetti, è il difensore tedesco Aaron Akrapovic.

Aaron Akrapovic: esperienza e leadership per la difesa biancoazzurra

Classe 1994, Akrapovic porta in dote all’Ebolitana un curriculum significativo. Il difensore vanta ben tre campionati di Eccellenza vinti con Afragolese, Acerrana e Mariglianese, dimostrando una solida esperienza in categoria. La sua carriera include anche trascorsi in Lega Pro con Messina e Tuttocuoio, oltre a esperienze in Serie D con Igea Virtus ed Hintereggio e una formazione nel settore giovanile della Reggina.

Il direttore sportivo Ramon Taglianetti ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo del giocatore: “Aaron è uno dei migliori difensori della categoria, un elemento che ci darà sicurezza e solidità nel reparto arretrato. Abbiamo lavorato duramente per portarlo a Eboli, e sono certo che sarà un punto di riferimento per il nostro team, agli ordini del mister Egidio Pirozzi.”

Strategia ambiziosa per il centenario

L’acquisto di Akrapovic è solo il primo passo di una strategia delineata dalla dirigenza dell’Ebolitana. Il presidente Francesco D’Addino e il presidente onorario Cosimo De Vita, supportati dai collaboratori Cono di Candia e Gerardo De Vita, stanno lavorando intensamente per individuare ulteriori innesti di spessore. L’obiettivo è allestire una squadra che possa lottare per le posizioni di vertice nel campionato di Eccellenza. La piazza di Eboli manifesta un crescente entusiasmo in vista della stagione 2025/2026, anno in cui il club celebrerà il suo centenario, con la chiara ambizione di risalire nel calcio che conta.