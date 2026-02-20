Ebolitana–Apice, al Dirceu non solo calcio: il comunicato degli ultras accende la vigilia

Domenica alle ore 15, allo stadio Dirceu, va in scena lo scontro al vertice del campionato di Eccellenza campana – girone B tra Ebolitana e Apice, una partita che vale moltissimo in chiave classifica e che richiama l’attenzione di tutta la città. Alla vigilia del match, però, il clima si scalda anche fuori dal campo.

Il comunicato

Il gruppo ultras JEVULE 1925 ha diffuso un comunicato ufficiale indirizzato al Sindaco Mario Conte, contestando la rimozione di striscioni e locandine che invitavano la cittadinanza a sostenere la squadra. Nel messaggio, i tifosi sottolineano come Eboli affronti: “quotidianamente problemi ben più urgenti — dal decoro urbano ai servizi, dalle opportunità per i giovani agli spazi di aggregazione” e ribadiscono con forza che: “la tifoseria non è degrado, ma passione, identità e comunità.

Un impegno, spiegano, portato avanti in modo volontario e autofinanziato per sostenere una realtà sportiva che rappresenta la città dentro e fuori dal territorio”. Un appello al rispetto e a una maggiore attenzione verso le reali: “difficoltà dei cittadini, accompagnato dalla promessa di continuare a sostenere l’Ebolitana con orgoglio e amore per i colori”. Domenica al Dirceu, dunque, non sarà solo una sfida di alta classifica: “sarà anche una giornata carica di significato per tutta Eboli”.