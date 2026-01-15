Eboli, Vito Sparano (Uil Fpl) interviene sull’ospedale: tra criticità e sfide per il 2026

Al centro dell’attenzione la carenza di personale e le problematiche organizzative che incidono sulla qualità dei servizi

Antonio Elia

Il coordinatore provinciale della Uil Fpl, Vito Sparano, è intervenuto sulle criticità dell’ospedale di Eboli, ponendo l’accento sulle difficoltà che quotidianamente affrontano operatori sanitari e pazienti. Al centro dell’attenzione la carenza di personale e le problematiche organizzative che incidono sulla qualità dei servizi.

Le preoccupazione del coordinatore provinciale

Particolare preoccupazione è stata espressa in generale per il Dea. Sparano ha infine annunciato le imminenti battaglie sindacali in vista del 2026, ribadendo l’impegno della Uil Fpl nella tutela dei lavoratori e nel diritto alla salute dei cittadini, chiedendo interventi concreti e immediati per il rilancio della sanità sul territorio.

