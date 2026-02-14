Eboli, viabilità provinciale: Balestrieri scrive alla Provincia per interventi urgenti

Il consigliere comunale di maggioranza Matteo Balestrieri ha inviato una nota formale alla Provincia di Salerno, al presidente Giovanni Guzzo e agli uffici competenti, per sollecitare interventi urgenti e tempi certi sulla manutenzione delle principali strade provinciali che attraversano Eboli.

Le richieste per la viabilità ad Eboli

Nel documento vengono evidenziate le criticità che interessano, tra le altre:”la SP 195 nella zona industriale, la SP 30 e la SP 30/B, la SP 175 litoranea, la SP 204 di Santa Chiarella e la SP 350 Eboli–Olevano sul Tusciano”. Al centro della segnalazione problemi di “sicurezza stradale, degrado del manto, scarsa illuminazione e disagi per cittadini e imprese”.

Balestrieri chiede un: “cronoprogramma chiaro e verificabile degli interventi previsti, oltre a un confronto stabile tra Provincia e Comune” per accelerare cantieri e opere di messa in sicurezza.

“Le condizioni di molte arterie non sono più sostenibili – sottolinea – i cittadini di Eboli meritano risposte concrete e tempi certi”.