Eboli: un morto a Foce Sele. accoltellato 35enne marocchino

Un morto, è questo il drammatico bilancio di un episodio di sangue avvenuto ieri pomeriggio a Eboli tra località Campolongo e Foce Sele.

Nell’area periferica, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, si è consumato un ennesimo episodio di violenza. Una persona è deceduta, pare a seguito di una aggressione. Si tratta di un uomo di nazionalità marocchina.

L’allarme e i soccorsi

Lanciato l’allarme alle forze dell’ordine sul posto si sono immediatamente portati i carabinieri della compagnia di Eboli guidata dal capitano Greta Gentili e gli uomini del nucleo radiomobile di Salerno.

I militari si sono precipitati nella zona periferica per espletare tutte le formalità di rito. Sul posto anche le ambulanze del pronto soccorso.

Lo scenario che si è presentato agli occhi dei carabinieri e dei soccorritori è stato drammatico. Sangue ovunque e il corpo senza vita di un uomo sul luogo della violenta aggressione.

Esaminata la scena del crimine si cerca adesso l’autore della violenza. La vittima sarebbe stata accoltellata, pare da un connazionale.