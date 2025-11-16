Eboli: un morto a Foce Sele. accoltellato 35enne marocchino

L’uomo avrebbe subito un’aggressione da parte di un connazionale

A cura di Silvana Scocozza

Un morto, è questo il drammatico bilancio di un episodio di sangue avvenuto ieri pomeriggio a Eboli tra località Campolongo e Foce Sele.

Nell’area periferica, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, si è consumato un ennesimo episodio di violenza. Una persona è deceduta, pare a seguito di una aggressione. Si tratta di un uomo di nazionalità marocchina.

L’allarme e i soccorsi

Lanciato l’allarme alle forze dell’ordine sul posto si sono immediatamente portati i carabinieri della compagnia di Eboli guidata dal capitano Greta Gentili e gli uomini del nucleo radiomobile di Salerno.

I militari si sono precipitati nella zona periferica per espletare tutte le formalità di rito. Sul posto anche le ambulanze del pronto soccorso.

Lo scenario che si è presentato agli occhi dei carabinieri e dei soccorritori è stato drammatico. Sangue ovunque e il corpo senza vita di un uomo sul luogo della violenta aggressione.

Esaminata la scena del crimine si cerca adesso l’autore della violenza. La vittima sarebbe stata accoltellata, pare da un connazionale.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Municipio Casal Velino

Casal Velino: va in pensione ma continuerà a collaborare con il Comune

L'ex dipendente andrà a supportare gratuitamente il Settore di Polizia Municipale del…

Fiamme sulla SS18 a Eboli: auto prende fuoco e il conducente fugge

È successo questa notte. Indagini in corso

Capaccio Paestum, auto con cinque ragazzi a bordo finisce in un canale. Paura a Gromola

È successo nella notte. Per un giovane si è reso necessario il…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79