Eboli: tutto pronto per lo spettacolo teatrale “Settàneme” nella splendida cornice dell’Arena di Sant’Antonio

Capaccio Paestum: tutto pronto per “L’Open Day E-Power”, ospiti d’eccezione Martina Colombari e Alessandro Costacurta

L'evento, con ingresso libero e gratuito, è in programma per venerdì 13 giugno a partire dalle 18:30 presso lo stabilimento di eBike in Via Rettifilo Filette, 18