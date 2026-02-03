Eboli, traffico e ambulanze in difficoltà sulla salita ospedaliera: una criticità che non accenna a diminuire

Un problema quotidiano per cittadini e operatori sanitari soprattutto nelle ore di punta

Antonio Elia
Eboli, traffico in tilt

La salita che conduce all’ospedale di Eboli continua a essere uno dei punti più problematici della viabilità cittadina. Ogni giorno, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore afflusso, si formano lunghe code che rallentano il transito e rendono difficoltoso l’accesso alla struttura sanitaria. Il traffico intenso, unito alla presenza di veicoli in sosta irregolare, crea un vero e proprio collo di bottiglia.

Ambulanze spesso bloccate nel traffico

La situazione diventa particolarmente allarmante quando a rimanere intrappolate nel traffico sono le ambulanze dirette al pronto soccorso. Un problema che può incidere sui tempi di intervento e, di conseguenza, sulla sicurezza dei pazienti.

Parcheggio multipiano insufficiente

Nonostante la presenza del parcheggio multipiano, la disponibilità di posti auto risulta ancora lontana dal soddisfare le esigenze di utenti, visitatori e personale ospedaliero. La cronica carenza di spazi costringe molti automobilisti a cercare soluzioni alternative.

Leggi anche:

Malattie Infettive all’ospedale di Eboli: eccellenza regionale che resiste alla carenza di personale

Una criticità che richiede interventi urgenti

La situazione sulla salita ospedaliera di Eboli non è nuova, ma negli ultimi mesi sembra essersi aggravata. I cittadini chiedono interventi concreti: una revisione della viabilità, un potenziamento dei parcheggi e controlli più rigorosi nelle ore di punta.

Condividi questo articolo
Nessun commento
Stadio Arechi Salerno

Stadio Arechi e Volpe, lavori fermi al palo. Ecco il piano per sbloccare i cantieri

Nuovi fondi e interventi tecnici per garantire l'avvio delle opere di restyling…

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento
Legambiente, conferenza stampa

Legambiente, transizione verde in Campania: Salerno 12esima in Italia con 10.900 imprese green

Presentata questa mattina la campagna di Legambiente Campania in collaborazione con le…

Comunicato Stampa
Comunicato Stampa
Venezuela

Democrazia e migrazioni: a Camerota il dialogo internazionale con l’ex deputata venezuelana Magallanes

Il 14 febbraio 2026 Camerota ospita l'ex deputata Magallanes per un incontro…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Battipaglia, via serroni alto

Battipaglia, partiti i lavori in Via Serroni Alto: investimento da 1mln di euro

I lavori prevedono la realizzazione di un collettore per un più efficiente…

Antonio Elia
Antonio Elia
Bandiera Italiana

Bandiere a mezz’asta il 10 febbraio: Salerno celebra il Giorno del ricordo

In occasione del Giorno del ricordo, la Prefettura di Salerno dispone l'esposizione…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Mostra di più