Eboli, traffico e ambulanze in difficoltà sulla salita ospedaliera: una criticità che non accenna a diminuire

La salita che conduce all’ospedale di Eboli continua a essere uno dei punti più problematici della viabilità cittadina. Ogni giorno, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore afflusso, si formano lunghe code che rallentano il transito e rendono difficoltoso l’accesso alla struttura sanitaria. Il traffico intenso, unito alla presenza di veicoli in sosta irregolare, crea un vero e proprio collo di bottiglia.
Ambulanze spesso bloccate nel traffico
La situazione diventa particolarmente allarmante quando a rimanere intrappolate nel traffico sono le ambulanze dirette al pronto soccorso. Un problema che può incidere sui tempi di intervento e, di conseguenza, sulla sicurezza dei pazienti.
Parcheggio multipiano insufficiente
Nonostante la presenza del parcheggio multipiano, la disponibilità di posti auto risulta ancora lontana dal soddisfare le esigenze di utenti, visitatori e personale ospedaliero. La cronica carenza di spazi costringe molti automobilisti a cercare soluzioni alternative.
Una criticità che richiede interventi urgenti
La situazione sulla salita ospedaliera di Eboli non è nuova, ma negli ultimi mesi sembra essersi aggravata. I cittadini chiedono interventi concreti: una revisione della viabilità, un potenziamento dei parcheggi e controlli più rigorosi nelle ore di punta.