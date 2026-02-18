Eboli: tenta la truffa del finto nipote, arrestato

Lunedì ad Eboli iCarabinieri della locale Sezione Operativa hanno preceduto all’arresto di Francescopio Corvino, della provincia d i Napoli, indagato per “truffa aggravata” ad un anziano del luogo.

Truffa ad un anziano: il caso

Secondo l a ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente utilizzando la tecnica del “finto nipote”, con la richiesta di consegnare soldi e oggetti in oro che aveva i n casa.

Insospettito da quanto stesse accadendo ha contattato i Carabinieri che prontamente intervenuti hanno intercettato l’uomo trovandolo in possesso, all’esito di perquisizione, di quanto precedentemente sottratto alla vittima, per un valore di alcune centinaia di euro.