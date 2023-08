Eboli: Tamponamento e carambola. Traffico in tilt

È accaduto poco fa in località San Giovanni tra lo svincolo autostradale dell’A2 del Mediterraneo e l’ingresso di Eboli. Un tamponamento tra più auto che ha causato non pochi disagi sul territorio. Il traffico, già normalmente sostenuto che aumenta a dismisura nel periodo estivo e i controlli che non sempre sono sufficienti, creano disagi alla circolazione che ne risente in chilometri di code e rallentamenti.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

L’impatto tra le due vetture dovrebbe essere accaduto per via di un sorpasso azzardato. Sul posto i mezzi di soccorso e il carro attrezzi per liberare la strada.

Per fortuna non ci sarebbero feriti gravi.