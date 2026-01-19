Eboli, strutture abusive in un’azienda zootecnica: scatta il sequestro

Lo scoro 14 gennaio i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno, congiuntamente al personale dell’Ufficio tecnico del Comune di Eboli hanno eseguito un’operazione di polizia finalizzata al contrasto di illeciti in materia di salvaguardia dell’ambiente, di abusivismo e di inquinamento che hanno interessato le pendici, gli argini e il territorio circostante l’alveo del fiume Sele.

Le contestazioni

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, i responsabili di un’importante azienda zootecnica avrebbero, in violazione dei sigilli imposti nel mese di aprile scorso e in assenza dei previsti titoli autorizzativi e paesaggistici, realizzato opere edilizie su una vasta superficie e per una rilevante cubatura, smaltendo, altresì, liquami prodotti dall’azienda in un canale irriguo collegato al bacino idrografico del fiume Sele.

Continua incessante l’attività di controllo del territorio posta in essere dagli uomini del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e della biodiversità nell’intera circoscrizione regionale di riferimento.