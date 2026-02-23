Eboli, sorpreso alla guida di un’auto rubata: arrestato

Nella serata del 20 febbraio, a Eboli i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato G.P., indagato per furto aggravato. L’uomo è stato fermato mentre era alla guida di un veicolo che, poco prima, era stato denunciato come rubato dal legittimo proprietario.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai militari, la pattuglia era impegnata nei consueti controlli sul territorio quando ha intercettato l’automobile segnalata. I Carabinieri hanno proceduto al fermo del conducente e alla restituzione del mezzo al proprietario.

Indagini in corso

L’arresto rientra nell’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori che, nelle ultime settimane, ha visto un’intensificazione dei controlli nelle aree urbane e periferiche del comune di Eboli. Proseguono le indagini.