Cronaca

Eboli, sicurezza urbana a Santa Cecilia: la Polizia Municipale ferma e allontana cittadino molesto

Applicato il DASPO Urbano nei confronti di un richiedente asilo autore di aggressioni e disturbo della quiete pubblica

Antonio Elia
Eboli, polizia municipale

Intervento deciso della Polizia Municipale questa mattina nella frazione di Santa Cecilia di Eboli, per porre fine a una serie di episodi di degrado e violenza che avevano generato forte preoccupazione tra residenti e commercianti della zona. L’operazione è scattata a seguito delle numerose segnalazioni riguardanti un cittadino marocchino, classe 1997, richiedente asilo con precedenti penali sia in Italia che all’estero.

La ricostruzione dei fatti

Da diversi giorni l’uomo stazionava nel centro abitato in evidente stato di alterazione alcolica, importunando i passanti con richieste insistenti di denaro, finalizzate all’acquisto di bevande alcoliche. La situazione è degenerata nella serata di ieri quando il soggetto ha aggredito e ferito alla testa un connazionale. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe scaturito dopo che la vittima lo aveva rimproverato per il suo comportamento, invitandolo a rispettare i precetti religiosi e il decoro. Nella mattinata odierna gli agenti della Polizia Municipale hanno condotto un intervento mirato che ha portato al fermo del giovane.

Applicato il DASPO urbano

Dopo l’identificazione presso gli uffici competenti, nei suoi confronti è stato applicato il DASPO Urbano (ordine di allontanamento), misura prevista per tutelare la sicurezza pubblica e garantire la libera fruizione degli spazi cittadini. L’amministrazione comunale e le forze dell’ordine sottolineano come l’operazione sia stata fondamentale per ristabilire serenità e sicurezza nella frazione. Santa Cecilia, caratterizzata da una presenza significativa di cittadini stranieri – circa il 50% della popolazione – rappresenta infatti un esempio positivo di integrazione lavorativa e sociale.

Il comportamento del singolo, già noto alle forze dell’ordine, non deve in alcun modo compromettere il clima di pacifica convivenza costruito nel tempo dalla comunità locale e dai numerosi cittadini stranieri regolarmente inseriti nel tessuto produttivo. «La sicurezza dei nostri cittadini e il rispetto delle regole sono prioritari. Non permetteremo che episodi di marginalità e violenza turbino la serenità di una comunità laboriosa e integrata come quella di Santa Cecilia», dichiara l’assessore alla Polizia Municipale Antonio Corsetto

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