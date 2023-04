Eboli: Scuola e Istituzioni insieme per promuovere momenti di riflessione sull’educazione stradale

Presso l’Auditorium “Marcello Gigante” dell’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Classico, Classico Europeo, Artistico, Musicale “Perito Levi”, si è tenuto questa mattina un importante incontro organizzato in sinergia con l’ASL per promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza in strada, il rispetto delle regole e l’educazione alla mobilità sostenibile.

Le parole del sindaco Conte

“Bisogna stare attenti: la prevenzione è l’atteggiamento che dobbiamo adottare per informare le nuove generazioni, per insegnare loro che ad ogni azione corrisponde una conseguenza, per dar loro gli strumenti necessari”, l’intervento del Sindaco Mario Conte.

L’iniziativa

Con Polizia Stradale, Polizia Municipale e Croce Rossa, con il contributo degli assessori Salvatore Marisei e Antonio Corsetto, alla presenza dell’assessore Damiana Masiello e della presidente di commissione Lucilla Polito, introdotta dalla dirigente scolastica Laura Maria Cestaro e dalla dottoressa Annamaria Nobile dirigente del Dipartimento UOSD Prevenzione Collettiva ASL Salerno – Area interdistrettuale Eboli- Buccino- Battipaglia, un’occasione per sensibilizzare i ragazzi che si approcciano alla guida, per fornire loro indizioni utili a diventare utenti responsabili, al fine di creare un ambiente più sicuro per tutti e limitare gli incidenti.