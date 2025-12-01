Eboli, scippi e tensione al concerto di Marracash: rubate due collane al Palasele

La serata di musica e spettacolo al Palasele di Eboli è stata caratterizzata da alcuni episodi di cronaca che hanno generato momenti di tensione. Durante l’esibizione del rapper Marracash, due spettatori sono diventati bersaglio di malviventi, subendo il furto dei propri monili mentre assistevano alla performance.

La collana d’oro strappata e i presunti autori rilasciati

Il primo e più rilevante furto ha coinvolto un uomo che, nel corso del concerto, si è accorto improvvisamente della sparizione della sua collana in oro. La vittima, realizzando di aver subito uno scippo, si è attivata immediatamente per individuare i colpevoli. Dopo aver notato due persone sospette, l’uomo le ha inseguite, un’azione che ha preceduto l’arrivo tempestivo dei Carabinieri della locale Compagnia.

I militari sono intervenuti prontamente per riportare la calma nella struttura. I due presunti autori del furto sono stati fermati e controllati dalle forze dell’ordine. Tuttavia, a causa della mancanza di elementi utili a confermare la loro responsabilità, sono stati rilasciati poco dopo. Nonostante l’intervento, la refurtiva non è stata recuperata al momento dei fatti.

Il secondo episodio ai danni di un giovane

Nello stesso contesto, si è registrato un ulteriore caso di furto. Vittima dell’episodio un ragazzo che ha subito lo scippo di una collanina, fortunatamente di scarso valore economico. La dinamica riferita evidenzia l’azione fulminea dei ladri: il giovane ha avvertito immediatamente lo strappo dal collo, ma nonostante la prontezza di riflessi, non è riuscito a bloccare i responsabili, che si sono dileguati tra la folla.