Eboli, scippi e tensione al concerto di Marracash: rubate due collane al Palasele

Momenti di tensione al Palasele di Eboli durante il concerto di Marracash. Due spettatori vittime di scippo, intervengono i Carabinieri per riportare la calma

A cura di Ernesto Rocco
Concerto

La serata di musica e spettacolo al Palasele di Eboli è stata caratterizzata da alcuni episodi di cronaca che hanno generato momenti di tensione. Durante l’esibizione del rapper Marracash, due spettatori sono diventati bersaglio di malviventi, subendo il furto dei propri monili mentre assistevano alla performance.

La collana d’oro strappata e i presunti autori rilasciati

Il primo e più rilevante furto ha coinvolto un uomo che, nel corso del concerto, si è accorto improvvisamente della sparizione della sua collana in oro. La vittima, realizzando di aver subito uno scippo, si è attivata immediatamente per individuare i colpevoli. Dopo aver notato due persone sospette, l’uomo le ha inseguite, un’azione che ha preceduto l’arrivo tempestivo dei Carabinieri della locale Compagnia.

I militari sono intervenuti prontamente per riportare la calma nella struttura. I due presunti autori del furto sono stati fermati e controllati dalle forze dell’ordine. Tuttavia, a causa della mancanza di elementi utili a confermare la loro responsabilità, sono stati rilasciati poco dopo. Nonostante l’intervento, la refurtiva non è stata recuperata al momento dei fatti.

Leggi anche:

Eboli: al PalaSele arriva Annalisa con il suo “Ma noi siamo fuoco” tour, lo show raccontato in tre “sogni”

Il secondo episodio ai danni di un giovane

Nello stesso contesto, si è registrato un ulteriore caso di furto. Vittima dell’episodio un ragazzo che ha subito lo scippo di una collanina, fortunatamente di scarso valore economico. La dinamica riferita evidenzia l’azione fulminea dei ladri: il giovane ha avvertito immediatamente lo strappo dal collo, ma nonostante la prontezza di riflessi, non è riuscito a bloccare i responsabili, che si sono dileguati tra la folla.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sequestro alcolici

Maxisequestro di alcolici nel salernitano: recuperate 11.000 bottiglie rubate a Novi Ligure

Operazione della Guardia di Finanza a Sant'Egidio del Monte Albino: sequestrate 11.000…

Albanella asilo nido

Albanella: inaugurato l’asilo nido dell’Ambito S07 del Piano di Zona, una nuova struttura dotata di tutti i comfort

Sono attualmente 8 le sedi dell’asilo nido dei 21 comuni del Piano…

Caggiano, oltre 110 visite di prevenzione: grande partecipazione all’iniziativa del Lions Club Polla – Teggiano – Tanagro

Il grande afflusso di cittadini ha confermato una crescente consapevolezza sull’importanza di…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.