Eboli, schianto sulla Statale 19: auto si ribalta in via del Grano. Traffico in tilt

Un violento incidente stradale si è verificato poco fa in via del Grano, lungo la Statale 19 che conduce a Campagna, arteria che collega la località Epitaffio di Eboli con la zona di Sant’Andrea.

Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili sono entrate in collisione all’altezza di un noto bar della zona. Lo scontro è stato particolarmente violento: una delle vetture coinvolte, una Citroën di colore bianco, ha perso aderenza con l’asfalto e si è ribaltata, finendo la sua corsa contro il muro di recinzione di una proprietà privata.

I soccorsi e i disagi alla circolazione

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 per prestare le prime cure. Ad avere la peggio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati i due conducenti delle vetture.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Eboli, al lavoro per espletare i rilievi del caso necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e per gestire la viabilità. L’incidente ha infatti provocato pesanti ripercussioni sul traffico: la Statale 19 risulta al momento paralizzata.

Non è la prima volta che su questo tratto stradale si registrano incidenti di simile gravità, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza dell’arteria.