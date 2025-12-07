Eboli, schianto sulla Statale 19: auto si ribalta in via del Grano. Traffico in tilt

L'incidente è avvenuto poco fa nel tratto che collega l'Epitaffio a Sant'Andrea

A cura di Silvana Scocozza

Un violento incidente stradale si è verificato poco fa in via del Grano, lungo la Statale 19 che conduce a Campagna, arteria che collega la località Epitaffio di Eboli con la zona di Sant’Andrea.

Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili sono entrate in collisione all’altezza di un noto bar della zona. Lo scontro è stato particolarmente violento: una delle vetture coinvolte, una Citroën di colore bianco, ha perso aderenza con l’asfalto e si è ribaltata, finendo la sua corsa contro il muro di recinzione di una proprietà privata.

I soccorsi e i disagi alla circolazione

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 per prestare le prime cure. Ad avere la peggio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati i due conducenti delle vetture.

Leggi anche:

Tragedia a Montesano: storico barbiere di 65 anni muore investito allo Scalo

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Eboli, al lavoro per espletare i rilievi del caso necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e per gestire la viabilità. L’incidente ha infatti provocato pesanti ripercussioni sul traffico: la Statale 19 risulta al momento paralizzata.

Non è la prima volta che su questo tratto stradale si registrano incidenti di simile gravità, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza dell’arteria.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Agropoli: dopo l’incendio al PalaDiConcilio struttura inagibile. Ingenti i danni

Vigili Del Fuoco al lavoro per ore, polemiche sul malfunzionamento dell’impianto antincendio

Ascea, finanziamento regionale per il potenziamento della Polizia Locale

Previsto anche l’acquisto di un pick-up in grado di raggiungere le zone…

Agropoli, paura al Palazzetto dello Sport “Di Concilio”: vasto incendio divampa sulla copertura

Attimi di terrore questa mattina ad Agropoli. Un incendio ha avvolto il…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.