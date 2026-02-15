Eboli: scazzottata prima della sfilata di Carnevale a Santa Cecilia

Momenti di forte tensione si sono verificati prima della sfilata dei carri di carnevale ad Eboli in programma a Santa Cecilia. Prima delle sedici, una lite tra due uomini è degenerata fino allo scontro fisico.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, un partecipante di un carro allegorico avrebbe avuto un acceso alterco con un altro partecipante della manifestazione. La discussione, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe rapidamente degenerata con l’uso di mani e pugni. Non si esclude che all’origine del litigio possano esserci questioni legate alla sfera sentimentale e coniugale.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 46 anni, rimasto ferito durante la colluttazione. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportarlo in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non desterebbero particolare preoccupazione.Sul posto anche la polizia municipale coordinata dal comandante Daniele De Sanctis.

Per fortuna anche grazie alle forze dell’ordine, superata la fase di tensione, la sfilata dei carri allegorici è regolarmente iniziata, consentendo al Carnevale di proseguire come da programma.