Eboli: Salvatore Biazzo ha presentato “I Misteri del Chimico dei Fantasmi”

L’incontro, partecipato e ricco di spunti di riflessione, ha offerto al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino il romanzo e il percorso creativo dell’autore.

Antonio Elia

Si è svolto a Eboli, presso PaTu’ – Pane e Tulipani, un nuovo appuntamento della rassegna culturale “Pomeriggi d’Autore”, che ha visto protagonista lo scrittore Salvatore Biazzo con la presentazione del suo libro “I misteri del Chimico dei Fantasmi”, pubblicato da Giannini Editore.

L’incontro

L’incontro, partecipato e ricco di spunti di riflessione, ha offerto al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino il romanzo e il percorso creativo dell’autore. Nel corso della presentazione sono emersi i temi centrali dell’opera, che intreccia suggestioni scientifiche, mistero e narrazione, conducendo i lettori in una storia avvincente e ricca di curiosità.

Ad aprire l’evento sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Eboli Mario Conte e di Francesca Spera, presidente dell’Associazione Gattapone, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative culturali capaci di animare il territorio e promuovere il dialogo attraverso i libri. A guidare la conversazione con l’autore è stata la giornalista Stefania Cavaliere, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta dei retroscena del romanzo, approfondendo insieme a Biazzo i contenuti dell’opera e il legame tra scienza, storia e immaginazione narrativa. L’incontro si è svolto in un clima di grande interesse e partecipazione, confermando il valore della rassegna “Pomeriggi d’Autore” come spazio di confronto tra autori e lettori e come momento di promozione culturale per la città di Eboli.

