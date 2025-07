Eboli protagonista all’Aequilibrum Cup 2025: al via il Trofeo delle Regioni di Beach Volley

Parte domani, martedì 15 luglio, la delegazione giovanile under17 di beachvolley della Campania e dal centro federale Sport Sun di Eboli, in direzione Locri in Calabria, prenderà parte al Trofeo delle Regioni, un appuntamento sportivo unico nel suo genere con in gara campioni di fama internazionale.

Sono state giornate intense di lavoro per i ragazzi e le ragazze di Sport Sun, con doppie sedute di allenamento giornaliere e qualche test match organizzato.

Gli atleti

Gli atleti in gara in questa avventura sportiva saranno accompagnati dai selezionatori federali regionali Alfonso e Domenico Cavaccini, entrambi punte di diamante di uno sport che li vede impegnati da anni ad alti livelli.

Tenendo bene a mente il risultato storico dello scorso anno, quando a salire sul podio furono i giovani Mattia Farcasiu (Battipaglia) e Simone Perrotta (Eboli), la da delegazione Campania parte alla volta della Calabria, con in testa il semplice obiettivo di lasciare qualche segno sulla sabbia calabrese.

L’evento

Presentata a Locri la XIX edizione dell’Aequilibrum Cup il Trofeo delle Regioni di Beach Volley 2025, la più

importante manifestazione giovanile nazionale dedicata al beach volley organizzata annualmente dalla

FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo, e che coinvolge le rappresentative under 16 di tutte le Regioni italiane, la manifestazione terrà col fiato sospeso gli atleti in gara e il pubblico sugli spalti fino al prossimo 18 luglio per un appuntamento che è atteso e che agli atleti di Sport Sun restituisce il senso dell’impegno e del sacrificio per uno sport sulla sabbia che appassiona e piace anche ai giovani.