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Caggiano, al via la messa in sicurezza di Santa Veneranda: elicotteri in azione per i ruderi secolari

Operazioni spettacolari a Caggiano per la tutela della Cappella di Santa Veneranda. Impiegati elicotteri per trasportare i materiali sul costone roccioso. Scopri i dettagli dell’intervento

Erminio Cioffi
Cappella Santa Veneranda Caggiano

Sono in corso a Caggiano gli interventi di messa in sicurezza della Cappella di Santa Veneranda, uno dei luoghi più rappresentativi e identitari del borgo. I ruderi millenari della cappella, da sempre custodi di storia, memoria e tradizione, tornano così al centro di un’importante operazione di tutela e valorizzazione del patrimonio locale.

Il legame con il FAI e la comunità

Il sito, che nel tempo è stato anche candidato tra i beni del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), rappresenta un punto di riferimento culturale e simbolico per l’intera comunità. Proprio per questo, l’intervento in atto assume un valore strategico nell’ottica della conservazione e della sicurezza.

Interventi sul costone roccioso meridionale

Le attività in corso si inseriscono nella più ampia opera di messa in sicurezza del costone roccioso meridionale del paese, già avviata nei mesi scorsi. Un’azione amministrativa che prosegue nel segno della continuità e dell’attenzione verso la tutela del territorio.

Logistica ad alta quota: l’impiego dell’elicottero

Particolarmente complesse le operazioni logistiche: per raggiungere l’area, infatti, è stato necessario l’impiego di un elicottero, utilizzato per il trasporto in quota di impalcature e materiali indispensabili all’allestimento del cantiere. Una scelta dettata dalla difficoltà di accesso alla zona, che richiede interventi altamente specializzati e condotti in condizioni di massima sicurezza.

Appello alla prudenza per la cittadinanza

L’amministrazione ha invitato la cittadinanza alla prudenza, chiedendo di rispettare eventuali limitazioni e indicazioni durante le fasi operative, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori.

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