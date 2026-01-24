Eboli: professione veterinaria al centro della tutela della salute pubblica, ecco l’incontro

Si è tenuto, questa mattina, presso l’Aula Consiliare del comune di Eboli, il convegno “La professione veterinaria a tutela della salute umana, animale ed ambientale”, dedicato al ruolo strategico dei veterinari nella prevenzione delle malattie, nel controllo delle zoonosi, nella sicurezza alimentare e nel benessere animale.

Gli interventi

All’incontro sono intervenuti dirigenti ed esperti della ASL Salerno, che hanno approfondito temi legati alla sanità animale, all’igiene degli allevamenti, alla gestione del randagismo e al controllo degli alimenti di origine animale. Le conclusioni sono state affidate al sindaco di Eboli, Mario Conte, che ha ribadito l’importanza di iniziative di sensibilizzazione su questioni sanitarie e ambientali di grande interesse collettivo.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per rafforzare la consapevolezza del valore della professione veterinaria nella tutela della salute di tutti.