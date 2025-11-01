Eboli: presto la riapertura del sottopasso in via Scocozza

Dal sindaco Mario Conte arrivano le rassicurazioni per la riapertura del sottopasso

A cura di Silvana Scocozza

Il cedimento strutturale avvenuto all’improvviso quasi otto mesi fa e la chiusura al transito veicolare del sottopasso di Via Scocozza ad Eboli hanno fatto registrare numerosi disagi e disservizi soprattutto per le famiglie residenti in questa parte del territorio.

I disagi per i residenti

Costretti a percorrere chilometri di strada alternativa per raggiungere il centro cittadino, i residenti lamentano mancanza di attenzione da parte degli organi preposti e accusano, in maniera particolare, lo scaricabarile tra addetti ai lavori.

Da una parte gli organi sovracomunali dall’altra l’amministrazione ebolitana. I mesi, intanto sono trascorsi e le soluzioni non sono proprio arrivate. Era stata, diverso tempo fa, la consigliera comunale Maria Rosaria Pierro a farsi portavoce dell’istanza dei residenti anche nei confronti del primo cittadino, poi però nulla ha fatto seguito.

Le rassicurazioni del sindaco

Il Sindaco Mario Conte però assicura che buone nuove sono all’orizzonte e che l’amministrazione comunale sta procedendo verso gli organi incaricati per avviare la fase progettuale della ricostruzione e messa in sicurezza del sottopasso e ripristinare lo stato dei luoghi con l’apertura della strada.

