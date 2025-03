Eboli, al via la riqualificazione urbana di via Scocozza

Sono iniziati ufficialmente questa mattina i lavori di sistemazione di via Guido Scocozza ad Eboli, strada di fondamentale collegamento, ritenuta importante a seguito del crollo del muro del sottopasso ferroviario di Rfi.

Soddisfazione dei residenti

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo da parte dei residenti del popoloso quartiere periferico che ormai da qualche settimana erano costretti a percorrere una strada alternativa per raggiungere il centro e le zone limitrofe.

La strada consentirà il giusto e agevole transito ai cittadini residenti in via Guazzelli, via Riccardo Romano Cesareo e via Scocozza, appunto, collegandosi con via Salvemini e l’Epitaffio.

«L’urgenza ha messo insieme il funzionario Mandia che, con i validi tecnici, Paraggio e Cortese ha svolto un celere ed ottimo compito per assicurare i lavori in tempi immediati, considerata l’emergenza», fa sapere l’assessore alla manutenzione Antonio Corsetto.

«La settimana scorsa ci sono stati sopralluoghi ed incontri che hanno portato alle definizione del progetto di intervento. Ognuno ha fatto la sua parte, dalla parte finanziaria alla parte tecnica. Nel primo giorno di lavoro i residenti hanno colloquiato con parte politica ed uffici e sono stati resi partecipi al fine di consentire ogni tipo di miglioria ai lavori», aggiunge.

Soddisfatto il Sindaco per l’operato e per la giusta sinergia che ha reso possibile la soluzione di un rilevante problema di viabilità, subito risolto.

Sabato la strada sarà asfaltata per restituire finalmente una degna viabilità ai residenti.