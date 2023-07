Eboli, Porsche fuori strada: conducente e passeggero fanno perdere le loro tracce

Porsche Cayenne esce fuori strada e impatta contro il muro di una villetta. Il conducente e il passeggero fanno perdere le proprie tracce.

È accaduto questa mattina lungo la strada litoranea nel Comune di Eboli all’altezza di Casina Rossa. Una Porsche Cayenne di colore nero per cause ancora al vaglio degli inquirenti ha finito la sua corsa contro la recinzione di una villetta situata a bordo strada, abbattendo il palo della pubblica illuminazione.

La dinamica

L’impatto violento e il forte boato hanno attirato in strada i residenti che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

A quanto pare il conducente e un passeggero usciti dall’auto sarebbero fuggiti via facendo perdere le proprie tracce a bordo di una vettura che li seguiva.

Sul posto si sono prontamente recati i vigili urbani del comando ebolitano agli ordini del capitano Mario Dura e i carabinieri della stazione di Santa Cecilia.

Indagini aperte a trecentosessanta gradi e non si esclude nessuna pista.

Stando ai primi accertamenti l’auto non risulterebbe rubata ma intestata a una concessionaria di Capaccio.

Le indagini

All’interno dell’auto sono esplosi tutti gli airbag ed evidenti tracce di sangue sul lato del conducente e su quello del passeggero sono al vaglio degli inquirenti.

Al momento negli ospedali della zona non ci sarebbero registrazioni ma le forze dell’ordine continuano ad indagare per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Non si esclude nessuna pista nemmeno quella legata allo spaccio e al consumo di stupefacenti.