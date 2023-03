Incidente stradale in località Torretta ad Eboli: coinvolto un giovane 23enne

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Eboli, nella zona periferica di località Torretta, mandando il traffico in tilt e facendo temere il peggio.

La dinamica del sinistro

Il furgone di un corriere ha infatti speronato una Fiat Panda guidata da un giovane di soli 23 anni, causando la rottura del parabrezza e la conseguente capottamento dell’auto.

I soccorsi

Il giovane conducente dell’auto ha riportato ferite su tutto il corpo ed è stato immediatamente soccorso dalle ambulanze giunte sul posto insieme ai vigili urbani del capitano Mario Dura. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere gravi e le ferite sono state giudicate guaribili in 15 giorni.

Nonostante questo, l’incidente ha causato non pochi disagi alla circolazione, creando un vero e proprio ingorgo sulla SP30 in località Torretta. Le forze dell’ordine hanno prontamente intervenuto per gestire la situazione e ripristinare la viabilità il prima possibile.