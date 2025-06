Eboli, ponte di San Giovanni e sottopasso di via San Vito Martire: nessuna chiusura

Sono d’obbligo alcune precisazioni circa i lavori programmati per l’abbattimento e la ricostruzione del sottopasso ferroviario di via San Vito Martire a Eboli.

Come già ampiamente annunciato, grazie alle proficue interlocuzioni con i vertici di RFI, la chiusura delle viabilità è prevista a partire dal mese di settembre, dopo la pausa estiva.

Per raggiungere quest’obiettivo è indispensabile svolgere alcune lavorazioni preliminari che interesseranno, solo parzialmente, la viabilità, con senso di marcia alternato controllato da personale della ditta appaltatrice di RFI.

Il dispositivo

Il dispositivo di traffico funzionerà dal lunedì al venerdì, solo di questa e della prossima settimana, dalle 9.00 alle 16.00, per consentire a tutti gli ebolitani di recarsi al lavoro fuori città prima di ogni interruzione e poi rientrare a lavori già chiusi. Abbiamo così escluso tutti gli orari e i giorni di punta.

A tutti gli abitanti che risiedono nei pressi del sottopasso sarà comunque sempre garantito transito e accesso.

Questi orari, e la scelta di escludere il week end, consentiranno di ridurre al minimo i disagi, accelerando i lavori previsti a settembre che così dureranno meno del previsto.

Le dichiarazioni

«Diversamente da ciò che maliziosamente qualcuno vuole far apparire, abbiamo programmato lavori e viabilità con senso di responsabilità per ridurre al minimo i disagi. Nessuna improvvisazione, né cambi di marcia. Tutto è stato previsto con largo anticipo nel rispetto del cronoprogramma concordato con RFI. Ci appelliamo al senso di responsabilità dei cittadini, delle associazioni, dei partiti e della stampa – dice l’Assessore Salvatore Marisei – per affrontare insieme questa fase critica della città, da cui Eboli uscirà profondamente migliorata. È in corso con Terna SPA una interlocuzione per rimuovere anche le interruzioni sulla strada provinciale verso il mare ‘Eboli-Campolongo’, per il cantiere di Terna, con una sistemazione provvisoria delle carreggiate libere da ingombri, per poi riprendere dopo la pausa estiva. Così daremo a tutti la possibilità di raggiungere il mare senza disagi e ai residenti due mesi di sollievo. A breve saranno comunicate le date ufficiali».