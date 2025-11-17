Eboli: polo universitario in arrivo, firmato il protocollo d’intesa con L’Orientale

Firmato l'accordo tra Regione, Provincia, Comune di Eboli e Università L'Orientale per un nuovo polo universitario a Santa Cecilia. Sarà un Centro Studi di archeologia e ambiente.

A cura di Redazione Infocilento
Polo Universitario Eboli

La Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Eboli e l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale hanno siglato il Protocollo d’Intesa che avvia ufficialmente l’iter per la creazione di un nuovo polo universitario nel comune salernitano. Questo importante passo è finalizzato al recupero e valorizzazione delle strutture universitarie già presenti in località Santa Cecilia.

Il Centro Studi di archeologia, ambiente e beni culturali

Il progetto prevede che l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale si occuperà della ristrutturazione degli immobili di sua proprietà. L’obiettivo è realizzare un Centro Studi specializzato e focalizzato sulle tematiche di archeologia, ambiente e beni culturali.

La struttura non sarà destinata unicamente alla didattica e alla ricerca. Il nuovo polo sarà dotato anche di un auditorium e di una foresteria. Quest’ultima è pensata per accogliere non solo gli studenti, ma anche i lavoratori migranti che operano nella Piana del Sele.

Ruolo e coordinamento delle istituzioni locali

Il Comune di Eboli, guidato dall’amministrazione Conte, avrà un ruolo attivo nel coordinamento delle attività e nella programmazione delle opere infrastrutturali correlate. Tali opere rientrano nel più ampio Masterplan del Litorale Salerno Sud.

Si tratta di un lavoro congiunto che coinvolge la Provincia e la Regione, essenziale per migliorare la viabilità e garantire una maggiore accessibilità all’area. Le nuove infrastrutture previste saranno finanziate attraverso il PR FESR 2021–2027.

Tempistiche e impatto sul territorio

Il completamento di tutti gli interventi è previsto entro il 2029. Questo progetto, frutto di una visione condivisa, mira a rafforzare l’offerta di servizi e le opportunità formative nel territorio di Eboli.

L’iniziativa ha un impatto che va oltre l’ambito accademico, puntando anche a favorire l’integrazione nella comunità locale grazie alla funzione inclusiva della foresteria.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Incidente ad Agropoli, auto finisce in dirupo

È successo ieri pomeriggio. Alcuni residenti hanno dato l'allarme. Per fortuna la…

Sabato Mele

Campagna: morto in un incidente sulla A2, lutto per la morte di Sabato Mele

L'uomo era molto conosciuto a Pontecagnano dove aveva una gioielleria. Aveva 45…

Letti ospedale

Sanità salernitana sotto accusa: infermieri e OSS impiegati negli uffici, rischio per le cure

"Questa situazione incide direttamente sul diritto alla salute dei cittadini e sulla…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79