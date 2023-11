Eboli, “parte il montaggio delle telecamere sul territorio comunale”: l’annuncio dell’assessore alla sicurezza Corsetto

Un conto alla rovescia che era già iniziato. Ma si torna a contare da zero. Erano 39, poi 26, alla fine pare siano 21. Un dato però è certo ed è quello relativo alla tempistica: “L’azienda affidataria, la Claracom, specializzata nel settore della videosorveglianza è stata individuata tramite avviso pubblico sul Mepa e avrà 60 giorni di tempo per completare i lavori”. A partire da ieri, 31 ottobre 2023, sessanta giorni di tempo e il Comune di Eboli avrà, finalmente, telecamere di ultima generazione. “È stato firmato il contratto con la ditta che installerà 21 telecamere di video sorveglianza sul territorio comunale di Eboli. Rispetto alle previsioni, che erano di 21 telecamere, ne sono state aggiunte altre due. Si tratta del progetto finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Patto per la sicurezza urbana, inserito nel Programma operativo complementare legalità realizzato dal Viminale in collaborazione con Anci, per la cifra di 150mila euro”.

I dettagli dell’intervento

Saranno 21 le telecamere e saranno installate nei seguenti punti: Svincolo Autostrada, Piazza Borgo, Rione Pescara, Palasele, Rione della Pace – Paterno, via Ceffato (Ufficio Postale), Cioffi, Corno d’Oro, Madonna delle Grazie, Foce Sele, Aversana Cioffi, Torre dei Rai, rotatoria Campolongo, Bivio Santa Cecilia, SP30 Rotatoria Fiocche, via delle Industrie (SP195), SS19 incrocio Fontanelle, via Olevano (SP350), via Casarsa, via SS91 (Due Colonne), Lido lago. “In particolare 15 delle telecamere sono definite di “contesto” saranno perciò in grado di fornire immagini ad ampio raggio e definite, 6 invece, sono abilitate anche alla lettura targhe”.

Le reazioni politiche

«Si tratta di un passo importante e molto atteso – ha dichiarato l’Assessore alla Sicurezza Antonio Corsetto – perché finalmente Eboli avrà una videosorveglianza di ultima generazione che consentirà il controllo del territorio ed anche la prevenzione, per quanto possibile, dei crimini. Certo bisognerà proseguire su questa strada. In quest’ottica abbiamo ottenuto due telecamere “supplementari” già in questa fase che installeremo a piazza Pezzullo e alla stazione fs, luoghi dove, purtroppo, spesso si sono verificati episodi preoccupanti».

Particolarmente soddisfatto del risultato il Sindaco Mario Conte che ha dichiarato: «Grazie alle prime telecamere, cui ne seguiranno altre 11 a breve attraverso il secondo progetto “Eboli strade sicure” per 60mila euro, riusciremo finalmente a ridare ai cittadini quel senso di sicurezza che negli ultimi anni è andato perduto. Un’altra delle promesse che questa Amministrazione mantiene». Sindaco e Assessore hanno poi voluto ringraziare il Comando della Polizia Municipale per il lavoro svolto nel portare a termine sia il progetto che la procedura di affidamento.