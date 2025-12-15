Eboli, Note Rare: musica e parole per la ricerca, ecco l’iniziativa a sostegno di Fondazione Telethon

Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 20:30, il Teatro del Bianconiglio nel cuore del centro storico di Eboli, ospiterà Note Rare- musica e parole per la ricerca, iniziativa a sostegno dell’attività di ricerca sulle malattie genetiche rare portata avanti da Fondazione Telethon.

Il progetto

Nata dalla volontà di una rete di volontarie attiva da tempo in città, composta da Stella Calandra, Emilia Catena, Maria Vita Della Monica, Paola Fulgione e Simona Lanzara, la manifestazione vedrà la partecipazione di Migrazioni- Experience Music Lab, collettivo musicale al suo esordio “live” che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra note, racconti ed emozioni. La performance musicale, con un repertorio che spazia dal cantautorato alla musica leggera italiana contemporanea d’autore, sarà arricchita dalla presenza degli attori della Compagnia di Teatro del Bianconiglio.

I “padroni di casa”, infatti, oltre alla generosa ospitalità offriranno momenti narrativi e teatrali, su testi originali pensati e scritti per l’occasione. Durante la serata, che si inserisce nel solco dell’annuale campagna nazionale di Natale di Telethon, sarà possibile contribuire alla ricerca sulle malattie genetiche rare con un una donazione libera o scegliendo i Cuori di Cioccolato, tradizionali doni solidali proposti dalla Fondazione.

«Note Rare- musica e parole per la ricerca unisce due linguaggi universali, la musica e le parole, al servizio di una causa che ci riguarda tutti e che solo nel nostro Paese coinvolge milioni di famiglie»- spiegano le volontarie. Pronti a salire sul palco del Teatro del Bianconiglio i componenti di Migrazioni: Maria Vita Della Monica (voce) Fabio Cocozza (tastiere e pianoforte), Nicola Danza (chitarra e armonica), Antonio Tramontano (basso), Arsenio Torre (batteria).

«In occasione di Note Rare suoneremo per la prima volta fuori dalla sala prove in cui ci siamo “incontrati”, provenendo ciascuno da latitudini musicali diverse e incrociando le nostre rotte» -spiega Nicola Danza. «Siamo felici di aprire le porte della nostra “tana” ad un’iniziativa bella e sentita, dal punto di vista artisticoma anche sociale»- conclude Bruno Di Donato, direttore della Compagnia di Teatro del Bianconiglio che a disposizione della causa ha messo non solo lo spazio ma anche il proprio talento.

L’appuntamento con Note Rare, che rientra nel cartellone degli eventi natalizi del Comune di Eboli è, dunque, per venerdì 19 dicembre alle ore 20.30 presso il Teatro del Bianconiglio, in via Castello 12- centro storico.