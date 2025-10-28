Eboli, nessuna crisi di maggioranza: «lavoriamo per la città»

Non accusa nessuno e non punta il dito contro nessuno dei gruppi politici che compongono la sua maggioranza di governo. Ma come buon padre di famiglia il sindaco di Eboli Mario Conte parla di piccole fibrillazioni tra le fila della sua maggioranza perché dove c’è chi vuole governare per il bene del paese, c’è sempre qualcuno che pretende di più.

Le frizioni nella maggioranza

Dunque, alla base delle tensioni che pure ci sono e si registrano nella maggioranza di governo e all’indomani dell’ennesimo consiglio comunale sciolto per via della mancanza del numero legale il sindaco Conte schiarisce le nubi all’orizzonte e si dice fiducioso dell’ottimo lavoro portato avanti da consiglieri e assessori, e da tutta la sua squadra di governo.

Lavori Pubblici, Politiche Sociali e Sicurezza, Ambiente e Cultura: Conte non teme smentite e snocciola risultati e progetti.