Eboli, mostra di arti visive e artigianato artistico: “SitiArte” celebra il talento degli allievi con un’esposizione collettiva

Celebrare l’arte come linguaggio espressivo ma anche come strumento di aggregazione e valorizzazione dei talenti. Sono questi gli obiettivi dell’Associazione Artistico Culturale e dell’Artigianato SitiArte che dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 organizza la Mostra di Arti Visive e Artigianato Artistico.

La cerimonia di inaugurazione

L’inaugurazione si terrà sabato 20 dicembre alle ore 18:00, presso le sale espositive della scuola d’Arte SitiArte, in via Giovanni XXIII, 128 ad Eboli.

Il percorso

L’esposizione raccoglie una selezione delle migliori opere realizzate dagli allievi dei diversi corsi della scuola, offrendo al pubblico un percorso ricco e variegato tra dipinti, disegni e sculture. Ogni opera testimonia il percorso formativo e creativo intrapreso da artisti di ogni età, guidati da Maria Astone, con una didattica che coniuga tecnica, espressività e sperimentazione.

Accanto alla sezione dedicata alle arti visive, i visitatori potranno scoprire anche l’area riservata all’artigianato artistico, dove saranno presentati oggetti e bigiotteria interamente realizzati a mano, frutto di ricerca, creatività e cura del dettaglio.

Le info utili

La mostra, ad ingresso gratuito, rappresenta un’importante occasione per valorizzare il talento degli artisti del territorio e per promuovere la cultura delle arti applicate, in un contesto aperto alla comunità e a tutti gli appassionati d’arte. Gli orari di apertura al pubblico: tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.30. Chiusura nei giorni 25,26, 31 e 1 gennaio.