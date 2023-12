Eboli, manutenzione agli alloggi di edilizia popolare: Eboli Responsabile accusa

“Sulle case popolari una logica di azione che danneggia tutti”, dicono così i membri del gruppo Eboli Responsabile che puntano il dito contro l’amministrazione comunale di Eboli. Interrogazione consiliare presentata da Eboli Responsabile in merito ai mancati interventi manutentivi negli immobili di edilizia popolare e una posizione, quella dell’amministrazione, che è ritenuta dannosa.

Le accuse

“Il Comune di Eboli effettuerà la manutenzione solo se gli inquilini sono in regola con il pagamento di tutte le imposte comunali. Un atteggiamento irresponsabile e che rischia di danneggiare tutti. Da una parte non si favorisce un dialogo per promuovere il piano di recupero dei crediti che punti a mettere le persone in condizione di regolarità. Dall’altra si abbandona a sé stesso il patrimonio pubblico dell’ente. Ai cittadini che da gennaio scorso hanno ripetutamente richiesto un intervento del comune invece non si è data risposta nè con un sopralluogo tecnico nè con una interlocuzione formale. In questo modo si ottiene il doppio effetto di far aumentare il debito di questi cittadini verso l’ente e di esporli a situazioni di pericolo. Non si può prendere questo tipo di decisioni sulla base di conteggi e numeri.

Ci sono persone e storie che vanno tenute in considerazione e che hanno la priorità. La tutela della salute dei cittadini e il recupero delle somme dovute devono seguire percorsi diversi. È necessario quindi eseguire urgentemente un sopralluogo tecnico per verificare lo stato degli immobili. Bisogna poi promuovere il bando della Regione Campania messo a disposizione proprio per favorire la risoluzione di queste situazioni”. Storie di disagio familiare e situazioni di svantaggio, molte delle famiglie che occupano alloggi popolari vivono in condizioni precarie.