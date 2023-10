Eboli Responsabile e il M5S di Eboli si sono incontrati per discutere i temi della città

Una serie di riunioni territoriali e programmazione politica. Eboli Responsabile incontra i 5 Stelle e avvia un percorso partecipazione di azioni e proposte.

“Si tratta dell’inizio di un percorso che si basa sulla condivisione degli stessi ideali e valori di fondo: buona politica, efficacia amministrativa, attenzione particolare al sociale e all’ambiente. Nei mesi a venire lavoreremo insieme per essere più efficaci nelle nostre battaglie comuni. Allo stesso tempo proveremo a capire i punti di vista diversi dei nostri due gruppi, consapevoli che se si ha lo stesso obiettivo le differenze possono essere un valore”, dicono i componenti del gruppo che in consiglio comunale fa capo al dottore Damiano Capaccio.

“Insieme vogliamo chiedere a quanti in città si sentono delusi da questa amministrazione di confrontarsi con noi. Una maggioranza nata con l’impegno e la speranza di superare il passato ma che ha finito per perseguirne le stesse logiche di potere. Il nostro comune obiettivo è ambizioso ma necessario: ridare credibilità alla politica ebolitana. Una sfida da vincere nel tempo, con costanza e testardaggine, facendo ogni volta un passo in più”.

Il dottore Capaccio e i 5 Stelle aprono al territorio e strutturano altri incontri ed appuntamenti per discutere delle problematiche che attanagliano al Città di Eboli.