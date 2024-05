Scontro a Sassano: auto piomba sui tavoli, salvo miracolosamente un giovane

Uno scontro si è verificato nel pomeriggio tra due auto a Sassano, in via Diaz. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine. Una delle due automobili coinvolte, è uscita fuori dalla carreggiata, ed è piombata sui tavoli esterni di un panificio della zona.

Miracolosamente salvo un giovane

In quel momento c’era un giovane seduto che è riuscito miracolosamente a mettersi in salvo, ma è comunque rimasto ferito ad una gamba. Uno dei due automobilisti, un anziano, ha riportato delle lievi ferite. L’altro, dalle prime notizie, sembra non abbia riportato traumi.

I soccorsi

I sanitari del 118 hanno provveduto a trasportare i feriti all’ospedale di Polla per gli accertamenti e le cure del caso.