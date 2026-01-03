Eboli, maltempo provoca danni al PalaSele: sindaco annuncia intervento da 800mila euro

Il maltempo delle ultime ore ha causato infiltrazioni e perdite d’acqua all’interno del PalaSele di Eboli, con danni riscontrati anche nelle aree esterne della struttura. La situazione ha richiesto immediati sopralluoghi per verificare l’entità dei problemi.

L’intervento del sindaco Mario Conte

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Mario Conte, che ha annunciato un intervento da 800 mila euro, finalizzato alla messa in sicurezza e al ripristino completo dell’impianto.

Lavori nei prossimi mesi

I lavori partiranno nei prossimi mesi per garantire la piena funzionalità del PalaSele.