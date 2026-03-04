Cronaca

Eboli: l’ultimo saluto a Matteo Ginetti, comunità in lutto

La chiesa, dentro e fuori, era gremita di persone che hanno voluto stringersi attorno al dolore della famiglia

Antonio Elia

Si sono svolti questa mattina, in un clima di profonda commozione, i funerali di Matteo Ginetti, il 29enne tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto domenica intorno alle tre del mattino lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto tra Montecorvino e Battipaglia.

La cerimonia funebre

La chiesa, dentro e fuori, era gremita di persone che hanno voluto stringersi attorno al dolore della famiglia. Durante l’omelia, Don Emmanuel Vivo, parroco della parrocchia di San Bartolomeo, ha rivolto parole di conforto e speranza. All’uscita del feretro, un lungo applauso ha accompagnato l’ultimo viaggio di Matteo, con uno striscione degli amici: “Ciao Matteo” .

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Montecorice, approvati dup e bilancio: respinti emendamenti della minoranza

Gli emendamenti sono stati discussi in aula ma non hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza del Sindaco Flavio Meola e sono stati pertanto respinti

Sequestro lido a Trentova, scoppia la polemica

Dopo il sequestro del cantiere scoppia la polemica politica. Accuse dalla minoranza ma il sindaco replica: «ennesimo atto di sciacallaggio»

Inps

“INPS per i giovani”: INPS incontra gli studenti di Salerno e Provincia

Domani, giovedì 5 marzo, doppio appuntamento: a Salerno al Liceo classimo De Sanctis e a Sapri presso il Da Vinci

“Detto tra Noi podcast”: diciottesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Umberto Tozzi

“L’ultima notte rosa the final show”: al via domani dal PalaSele di Eboli l’addio alla scena live di Umberto Tozzi

L'appuntamento è per domani, giovedì 5 marzo

Eliambulanza

Ottati, cade da un’altezza di circa 5 metri: 47enne trasferito al Ruggi in eliambulanza

L'uomo stava eseguendo dei lavori in prossimità del cimitero

Maria Emilia Cobucci, Tg

Tg InfoCilento 4 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Maria Emilia Cobucci

Municipio Agropoli

Agropoli Oltre Agropoli incalza l’Amministrazione: «Necessario un confronto serio su ospedale, porto e bilancio»

Il gruppo consiliare Agropoli Oltre Agropoli chiede un incontro urgente al Sindaco. Focus su ospedale, porto, bilancio e stabilizzazione lavoratori

Fonderie Pisano

Fonderie Pisano e Assofond: “rispettare i tempi tecnici delle nuove BAT è essenziale per la fattibilità degli interventi”

L’azienda di Fratte dopo il preavviso di rigetto: «Il termine del 2028 per l’adeguamento alle nuove BAT è un requisito essenziale per la fattibilità degli interventi»

San Mauro Cilento, attenzione verso le persone più fragili: pronta l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare

L’iniziativa è destinata in particolare a persone ultra ottantenni, soggetti con disabilità, cittadini in situazioni di fragilità sociale o isolamento, nonché a persone con limitata autonomia o non autosufficienti

Giornata mondiale terra

Asl Salerno: al via da Colliano il percorso formativo “Agire per il clima”,

L’iniziativa, rivolta a personale sanitario, operatori dell’emergenza-urgenza, protezione civile e specialisti del settore, si concluderà il 6 marzo con una due giorni di approfondimenti su temi legati ai cambiamenti climatici e alla gestione delle emergenze

Liceo Gatto

Agropoli, “la libertà è consapevolezza”: al Liceo Gatto una giornata di confronto sul Referendum

La giornata si terrà sabato 7 marzo. L'obiettivo è fornire agli studenti un momento di confronto