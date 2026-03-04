Eboli: l’ultimo saluto a Matteo Ginetti, comunità in lutto

Si sono svolti questa mattina, in un clima di profonda commozione, i funerali di Matteo Ginetti, il 29enne tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto domenica intorno alle tre del mattino lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto tra Montecorvino e Battipaglia.

La cerimonia funebre

La chiesa, dentro e fuori, era gremita di persone che hanno voluto stringersi attorno al dolore della famiglia. Durante l’omelia, Don Emmanuel Vivo, parroco della parrocchia di San Bartolomeo, ha rivolto parole di conforto e speranza. All’uscita del feretro, un lungo applauso ha accompagnato l’ultimo viaggio di Matteo, con uno striscione degli amici: “Ciao Matteo” .