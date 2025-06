Eboli, lotta alle discariche abusive in località Campolongo: sanzionati proprietari dei terreni

A Campolongo, la Polizia Municipale di Eboli ha avviato un’azione mirata per debellare il fenomeno delle discariche abusive. Nei prossimi giorni, verranno eseguite ordinanze di chiusura su alcune strade critiche, individuate come punti nevralgici dello sversamento illecito di rifiuti.

L’operazione

Tra le vie interessate figura Via Ambrosoli, una traversa della Strada Provinciale dei Salici. La chiusura di questi tratti stradali impedirà il transito ai veicoli impiegati nell’abbandono dei rifiuti, contrastando il degrado ambientale e proteggendo il decoro della zona.

Le sanzioni

L’operazione rientra in un più ampio programma di controllo ambientale promosso dall’ Amministrazione Comunale. Oltre alle chiusure stradali, la Polizia Municipale ha già sanzionato i proprietari di una decina di terreni, accusati di aver permesso la formazione di discariche abusive. Per ciascuna violazione è stata applicata una multa di 600 euro, in conformità con la normativa vigente.

L’azione intrapresa testimonia la determinazione dell’ Amministrazione Comunale nel contrastare gli illeciti ambientali. «Le attività di controllo proseguiranno senza sosta anche nelle prossime settimane», sottolineano gli amministratori.

Le operazioni sono state promosse dall’assessore alla sicurezza Antonio Corsetto e dal consigliere comunale Vito Maratea, che confermano l’impegno dell’ente locale nella salvaguardia della salute pubblica e del patrimonio naturale di Campolongo e dell’intero territorio comunale.