Capaccio Paestum, blitz della Polizia Locale: sbancamento dunale e lido abusivo. Scatta il sequestro

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Locale di Capaccio Paestum, agli ordini del comandante Clelia Saviano, hanno condotto un’importante operazione a Varolato-Foce Sele, un’area di significativo pregio ambientale. L’intervento ha portato al sequestro di un’area demaniale dove sono state riscontrate opere di sbancamento dunale ad opera di ignoti. Le indagini sono in corso e la Polizia Giudiziaria ha già provveduto a trasmettere una denuncia contro ignoti all’autorità giudiziaria.

Le contestazioni ad uno stabilimento balneare

Parallelamente, nelle immediate vicinanze dell’area demaniale, gli stessi agenti hanno proceduto al sequestro di uno stabilimento balneare. La struttura era stata allestita in mancanza di titolo edilizio e, soprattutto, senza la necessaria concessione demaniale.

Questo sequestro si inserisce in un contesto temporale delicato, dato che si è da poco concluso il bando per l’aggiudicazione di spazi demaniali previsti per l’anno 2025, in attesa dei bandi definitivi programmati per il 2026.