Eboli, l’impegno continua: “Adotta una spiaggia” ripulisce litoranea e coscienze a Casina Rossa

Si chiude con un bilancio positivo e con lo sguardo già rivolto al futuro il primo anno del progetto di Citizen Science “Adotta una spiaggia”. L’iniziativa, promossa dall’associazione WWF Silentum presieduta da Piernazario Antelmi, ha visto svolgersi il quarto appuntamento domenica 14 dicembre presso la spiaggia libera della Marina di Eboli, in località Casina Rossa.

La forza del progetto risiede nella sinergia nata durante l’evento del “Tempo del Creato” dello scorso anno. Da quel momento, il gruppo parrocchiale di S. Nicola in S. Vito al Sele, guidato da don Daniele Peron, ha stretto un’alleanza operativa con il WWF locale, trasformando l’impegno spirituale in azione concreta per la salvaguardia del territorio.

Nonostante la giornata di sole, il “raccolto” dei volontari racconta ancora una volta una storia di incuria. Vetro, plastica, ma soprattutto scarti professionali come tubi per l’agricoltura e materiale da pesca hanno riempito i sacchi della raccolta.

«Purtroppo anche in questa giornata sono stati raccolti molti rifiuti», commentano i volontari impegnati sul campo. «Si evince chiaramente che è necessario adottare politiche di educazione civica e ambientale più incisive per ridurre la produzione e l’abbandono dei rifiuti alla fonte».