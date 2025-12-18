Eboli, lezioni gratuite di lingua italiana agli stranieri: l’appello solidale dell’associazione ODV L’Altritalia

A pochi giorni dal Natale arriva un appello solidale da una delle più longeve associazioni di volontariato della Piana del Sele: l’ODV L’Altritalia di Eboli. L’associazione cerca volontari per impartire lezioni di lingua italiana agli stranieri che vivono e lavorano nel territorio.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, la popolazione residente di origine straniera nel Centro Antico di Eboli rappresenta circa il 30%.

L’importanza dell’iniziativa

«Molti lavorano nella Piana del Sele come braccianti, nelle famiglie ebolitane come badanti o collaboratrici domestiche, oppure in piccole imprese come manovali e artigiani. Non tutti conoscono la nostra lingua, ma hanno voglia di impararla», spiegano Anna Grimaldi e Adriano Naimoli, storici fondatori e volontari di L’Altritalia.

Il Centro di Educazione Permanente per adulti presso la Scuola “Matteo Ripa” non riesce a soddisfare la crescente domanda: le classi sono già piene e non è possibile attivarne di nuove per mancanza di personale.

L’esperienza di L’Altritalia

L’associazione vanta una lunga esperienza nel settore: dal 2001 al 2009 ha operato a San Nicola Varco, Cioffi e Campolongo, e nel 2022 ha organizzato corsi presso il convento dei Cappuccini di Eboli per l’accoglienza dei cittadini ucraini.

«Vogliamo riprendere questo servizio volontario perché ce n’è bisogno, soprattutto nel nostro Centro Antico, ora», aggiungono i fondatori.

L’appello ai volontari

«Basta un’ora di volontariato a settimana e un po’ di tempo per organizzare la lezione. Pensiamo a una scuola aperta a tutti, con due incontri settimanali e due gruppi di insegnanti, anche senza esperienza alle spalle. Una scuola che diventi occasione di incontro e inclusione. Se ci riusciamo, apriamola da gennaio a giugno. Sarà un’esperienza umana che ci arricchirà e ci divertirà molto».

Inclusione e solidarietà

L’ODV L’Altritalia non è nuova a iniziative solidali e continua a promuovere progetti che mirano all’integrazione sociale e alla valorizzazione della comunità locale.