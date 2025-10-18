Eboli, lavori alla rete idrica, disagi e disservizi in località Fiocche Verdesca: monta la protesta dei residenti

Da diverse settimane, i residenti di località Fiocche Verdesca a Eboli si trovano ad affrontare un disagio che, progressivamente, sta degenerando in un vero e proprio problema di natura infrastrutturale. L’origine della criticità risiede nei lavori per il completamento della rete idrica a servizio delle abitazioni, un intervento necessario ma la cui interruzione sta causando gravi disservizi alla comunità locale.

I disagi maggiori si concentrano in particolare per le otto famiglie che risiedono nel tratto compreso tra i civici 49 e 55, costrette quotidianamente a gestire le conseguenze dei lavori non ultimati.

Mancanza di risposte e promesse non mantenute

La situazione di stallo e il perdurare dei problemi hanno spinto i residenti a denunciare una presunta inerzia da parte degli organi comunali preposti. A quanto sostengono le famiglie coinvolte, né le riunioni tenutesi né le richieste di intervento formali avrebbero prodotto risultati concreti.

Un particolare rilievo viene dato a un iniziale interessamento da parte del Sindaco che, secondo la testimonianza dei cittadini, «avrebbe assicurato la risoluzione del problema». Tuttavia, a questa rassicurazione di carattere bonario non avrebbero fatto seguito azioni effettive volte a sbloccare la situazione.

I lavori

Il cuore della problematica risiede nell’interruzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova rete. Si tratta, nello specifico, di un’opera finanziata attraverso una spesa economica a metà pubblico privato.

I residenti sottolineano come i lavori per il completamento della rete idrica, arrivati a un certo punto dell’esecuzione, si sarebbero «rilevati» (il testo originale si interrompe qui) in maniera inaspettata, lasciando l’infrastruttura incompiuta e, di conseguenza, la zona in balia dei disservizi.

Il Comitato dei residenti attende ora un intervento risolutivo che ponga fine all’odissea e garantisca il pieno funzionamento della rete idrica, un servizio essenziale per le famiglie della località.