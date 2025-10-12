Eboli, lavori al Ponte di San Giovanni rinviati: disagi e polemiche tra i cittadini

Il Sindaco di Eboli Mario Conte ha sospeso l’ordinanza relativa al dispositivo di traffico su via San Vito Martire e via Cupe, a causa di un nuovo rinvio dei lavori al ponte di San Giovanni.

Piano traffico mai entrato in funzione

Dopo giorni di polemiche e attese, il piano traffico predisposto per gestire i lavori non è mai entrato realmente in funzione, generando disservizi e confusione. La notizia del rinvio è stata accolta con sorpresa e malcontento da parte della cittadinanza. «Qual è la serietà di questi signori?» si chiedono alcuni residenti, delusi dall’ennesimo slittamento.

Ordinanza sospesa fino al 19 ottobre

La sospensione è stata decisa “a seguito di comunicazione da parte della ditta esecutrice dei lavori per RFI, che ha deciso di sospendere gli interventi per la prossima settimana, rinviandoli al 20 ottobre”. La decisione tiene conto anche della necessità di alleggerire il traffico in concomitanza con due eventi previsti al Palasele. Con l’ordinanza n. 352 del 12 ottobre 2025, il sindaco ha quindi disposto la sospensione del dispositivo emesso il 2 ottobre e il ripristino dei normali sensi di marcia fino al 19 ottobre.

Comunicazione via social

L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali social ufficiali gestiti dallo staff del sindaco. Si legge inoltre che “durante la settimana si terranno ulteriori riunioni operative per valutare gli impatti sul traffico veicolare e individuare eventuali nuovi accorgimenti per migliorare la circolazione.”

Disagi in vista del ponte di Ognissanti

Fino al 19 ottobre la viabilità resterà invariata, ma il rinvio comporta anche lo slittamento della data di consegna dei lavori. Si prospetta un autunno difficile per la cittadinanza, con ulteriori disagi previsti in vista del ponte di Ognissanti.