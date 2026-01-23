Eboli, l’arte celebra la gratitudine: torna il concorso nazionale gratuito Voglio dirti grazie!

Dopo il grande successo della manifestazione d’esordio, il Centro Culturale Studi Storici “Il Saggio” di Eboli ha annunciato l’apertura della seconda edizione di “Voglio dirti grazie!”. Il concorso, completamente gratuito, nasce con l’intento di promuovere l’esercizio della gratitudine attraverso ogni forma di espressione artistica.

L’iniziativa invita i partecipanti a guardarsi intorno e scatenare la propria creatività per ringraziare chiunque o qualunque cosa meriti un riconoscimento: dalla natura a un genitore, dai propri figli agli amici o agli animali.

Novità e discipline in gara

Quest’anno il bando si amplia notevolmente, includendo nuove categorie per offrire un’esperienza a 360 gradi. Oltre alle sezioni già note di scrittura, canto, pittura e scultura, il concorso apre le porte anche a ballo, fotografia, musica e recitazione.

Le opere presentate devono essere rigorosamente inedite, pena l’esclusione. Inoltre, l’organizzazione sottolinea con fermezza che l’uso dell’intelligenza artificiale è vietato, in quanto considerato in antitesi con i valori del premio letterario.

Come partecipare

Il concorso è aperto a persone di tutte le età, dai bambini agli adulti, e permette sia partecipazioni singole che in gruppo. Le opere possono essere inviate fino al 15 giugno 2026 scegliendo tra due modalità:

Via email: inviando il materiale a ilsaggiogratitudine@gmail.com con l’oggetto “Voglio dirti grazie. Partecipazione al concorso”.

Per posta: spedendo il lavoro in formato cartaceo presso la sede del Centro Culturale Studi Storici “Il Saggio”, situata in via Guglielmo Vacca, 28, 84025 Eboli (SA).

Per ogni sezione sono previsti requisiti tecnici specifici, come il limite di 36 versi per le poesie o il formato JPG con risoluzione minima di 1 mega per le fotografie e i dipinti.

Premiazione e serata finale

I vincitori e le opere più meritevoli saranno celebrati durante due serate evento il 26 e il 27 agosto 2026 nella cornice del porto di Agropoli. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Agropoli, della Capitaneria di Porto e della Lega Navale.

Durante gli eventi si alterneranno letture di poesie, esibizioni di musica live e danza, oltre alla presentazione delle sculture e dei dipinti premiati. I vincitori riceveranno diplomi e riconoscimenti speciali, e le migliori opere avranno la possibilità di essere pubblicate sulla rivista “Il Saggio” o in un’antologia dedicata.