Eboli, lampione in fiamme su corso Garibaldi: paura tra i residenti

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi a Eboli, lungo corso Garibaldi, dove intorno alle ore 18 un lampione ha preso fuoco.

L’incendio ha destato preoccupazione tra i residenti e i passanti presenti in zona.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei controlli e nella gestione della viabilità.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti.