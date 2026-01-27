Eboli, lampione in fiamme su corso Garibaldi: paura tra i residenti

È successo questa sera. Paura tra i residenti ma per fortuna danni contenuti

Antonio Elia

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi a Eboli, lungo corso Garibaldi, dove intorno alle ore 18 un lampione ha preso fuoco.

L’incendio ha destato preoccupazione tra i residenti e i passanti presenti in zona.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Leggi anche:

Crisi politica ad Eboli: gli assessori restano senza deleghe e il Comune potrebbe finire sotto commissariamento

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei controlli e nella gestione della viabilità.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Marianna Lupo Marianna Lupo lancia la terza edizione del Castellabate Dance Festival
Articolo Successivo Vibonati: è scontro tra opposizione e maggioranza
Nessun commento