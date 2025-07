Eboli, la cultura non va in vacanza: ecco il ricco cartellone degli eventi

Prosegue con grande entusiasmo e partecipazione il cartellone culturale promosso dal Comune di Eboli, nell’ambito della piattaforma estiva Eboli Cult. L’iniziativa, curata dall’assessorato alla cultura guidato da Lucilla Polito, si avvale del supporto degli uffici competenti per offrire un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere cittadini e visitatori.

Il MedFilm Festival fa tappa a Eboli

Dal 19 al 22 luglio 2025, Eboli ospiterà una tappa speciale della 31ª edizione del MedFilm Festival, il più longevo festival cinematografico della capitale. L’evento, che celebra il cinema del Mediterraneo, si inserisce per il secondo anno consecutivo nel palinsesto di Eboli Cult, rafforzando il legame tra la città e la manifestazione.

La scelta di Eboli come sede estiva del festival non è casuale: è infatti la città natale della fondatrice, Ginella Vocca, figura di riferimento nel panorama culturale italiano. Il ritorno del MedFilm Festival rappresenta un momento di prestigio per la comunità locale, che si prepara ad accogliere proiezioni, incontri e dibattiti di alto profilo.

Parallelamente agli eventi cinematografici, Eboli Cult propone visite guidate ai siti di interesse storico e artistico. I percorsi, condotti da guide riconosciute, conducono i partecipanti tra i vicoli e le piazze di Eboli vecchia, offrendo un’immersione nella storia, tradizione e cultura locale.

Attraverso aneddoti, racconti e storie fantastiche, i visitatori potranno riscoprire il fascino del borgo antico, valorizzando il patrimonio identitario della città. L’iniziativa si rivolge non solo agli ebolitani, ma anche a turisti e appassionati di cultura, contribuendo alla promozione del territorio.

Una proposta culturale inclusiva e partecipata

L’assessorato alla cultura, sotto la guida di Lucilla Polito, conferma il proprio impegno nel costruire un’offerta culturale di qualità, inclusiva e partecipata. Eboli Cult si configura come una piattaforma capace di valorizzare le eccellenze locali e di attrarre eventi di rilievo nazionale, come il MedFilm Festival.