Eboli: istituito il Centro per le “Pari Opportunità”: un nuovo presidio di inclusione e democrazia

Con l’approvazione del consiglio comunale è stato istituito il Centro per le Pari Opportunità nella città di Eboli. Un organismo già previsto all’interno dello Statuto comunale ma che, nonostante le previsioni normative, non ha mai conosciuto una concreta attivazione nel corso degli anni. Si tratta, dunque, di un passo importante non solo in termini amministrativi, ma soprattutto sotto il profilo culturale e politico, poiché restituisce centralità a un tema – quello della promozione delle pari opportunità – che deve essere considerato fondamentale per lo sviluppo equo, inclusivo e democratico della nostra comunità.

In tal senso, desidero rivolgere un ringraziamento sincero all’intero Consiglio Comunale che ha esaminato il provvedimento, portando avanti un prezioso lavoro di coordinamento e di sintesi, indipendentemente dalle posizioni iniziali. Il confronto che si è sviluppato soprattutto in Commissione è stato infatti profondo, articolato e rispettoso delle diverse sensibilità politiche e culturali, e ha rappresentato un esempio concreto di come il dibattito democratico, se orientato al bene comune, possa produrre risultati significativi e condivisi.

Infatti la recente approvazione di tale regolamento è il frutto di questo percorso: un punto di equilibrio tra esigenze normative, visione politica e capacità di ascolto. L’auspicio è che l’istituzione del Centro per le Pari Opportunità non rimanga un fatto puramente formale, ma possa diventare un presidio attivo e permanente sul territorio, capace di intercettare criticità, promuovere cultura, supportare azioni concrete e svolgere una funzione di stimolo nei confronti dell’amministrazione comunale e della società civile.

Gli obiettivi

Le iniziative che il Comune di Eboli sta mettendo in campo in tale settore rappresentano un passo significativo verso l’istituzionalizzazione di un impegno concreto e duraturo in materia di pari opportunità. Si tratta di atti che intendono richiamare, con sempre maggiore forza, l’attenzione della politica su una tematica che non può e non deve essere considerata marginale, ma che esige invece una vigilanza costante e un’azione responsabile e consapevole. L’obiettivo è quello di fungere da osservatorio attivo, da canale di ascolto e da cinghia di trasmissione tra le istanze della cittadinanza e le necessarie risposte delle istituzioni, affinché le dinamiche di disuguaglianza vengano intercettate tempestivamente e affrontate con strumenti adeguati ed efficaci.