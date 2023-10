Eboli: finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Pari Opportunità, il progetto di riqualificazione del Centro Spartacus

È giunta al Comune di Eboli pochi minuti fa la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – rappresentata dal capo dipartimento per le Pari Opportunità Cons. Laura Menicucci e lo stesso Comune di Eboli.Il progetto presentato dal Comune di Eboli, infatti, è risultato assegnatario di un finanziamento di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l’attuazione del Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

Il progetto

Il Dipartimento, infatti, finanzierà integralmente la riqualificazione in step legati all’attuazione del cronoprogramma con una anticipazione del 30 per cento. Particolarmente soddisfatti del finanziamento ricevuto il Sindaco Mario Conte, l’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Marisei e l’intera maggioranza che ha fin dall’inizio rivolto grande attenzione anche alle zone periferiche della città.

Le dichiarazioni

«Gli uffici hanno lavorato alacremente per consentire che l’iter del finanziamento si concludesse positivamente – ha spiegato l’Assessore Marisei – Dopo l’approvazione del progetto per la realizzazione dell’asilo Pubblico a S. Cecilia, giunge un secondo segnale concreto di attenzione ai nuclei periferici della città di Eboli che potranno godere di un’attrezzatura all’avanguardia per lo sport e il tempo libero».

Gli obiettivi

Il progetto prevede la realizzazione di un centro polifunzionale di 700 metri quadri su due livelli che ospiterà un auditorium, servizi di ristorazione, servizi sociali e culturali; la riqualificazione dell’impianto sportivo con il miglioramento degli spazi attrezzati e degli spogliatoi, un nuovo campo polivalente da realizzare all’interno della pista di atletica; una nuova area per l’uso dello skatebord denominata “skateboard ring”; la riqualificazione del campo polivalente con la realizzazione di una nuova pavimentazione in resina; una nuova area ludica con giochi e attrezzature.

E, infine, la riqualificazione dello spazio pubblico compreso tra la scuola e il centro Spartacus. Insomma intorno allo Spartacus si intende ridisegnare l’intera area rendendola vivibile e fruibile per la cittadinanza.