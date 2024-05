Invertire la speculazione: Salerno guarda al futuro con un convegno sull’urbanistica

L’associazione Tradizione Futuro prosegue il suo ciclo di incontri “Inversione Salerno” con un convegno dedicato all’urbanistica. L’evento, in programma per l’11 maggio presso il Salone del Bar Moka, si intitola “Invertire la speculazione. L’urbanistica cambia rotta: idee a confronto per la rigenerazione urbana”.

L’obiettivo dell’incontro

“Il tema dell’urbanistica è dirimente per il futuro di qualsiasi città e, in particolare, per Salerno che, nel suo spazio fisico, pare stia subendo un’idea anacronistica di sviluppo”, affermano i promotori del convegno. L’incontro, che segue quello sull’economia tenutosi lo scorso febbraio, vuole essere un’occasione per riflettere su come ripensare la pianificazione urbana a Salerno, contrastando la speculazione e promuovendo la rigenerazione urbana.

I partecipanti

Al convegno interverranno relatori di grande esperienza nei campi dell’architettura, dell’amministrazione pubblica e del diritto:

, Avvocato amministrativista e Professore universitario, offrirà un’analisi delle questioni legali legate all’urbanistica. Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di Bacoli, condividerà l’esperienza del suo comune nell’approvazione del Piano Urbanistico Comunale.

Il convegno sarà moderato da Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora.