Ispani, Consac: realizzati 300mt di nuova condotta idrica in pead. Importante per tutelare ambiente e cittadini

Quasi trecento metri (288 per l’esattezza) di condotta di distribuzione realizzata in pead su strade di competenza comunale a Ispani: nello specifico in località Costalunga e Capitello. “Ancora un intervento – spiega Gennaro Maione, presidente di Consac – portato a compimento con l’obiettivo dichiarato e attuato di migliorare il servizio nel Salernitano, rendendolo sempre più efficiente”.

Soddisfatto il sindaco Francesco Giudice

“Visti i tempi e i cambiamenti climatici a cui assistiamo, gestire in modo ottimale la risorsa idrica è diventato traguardo fondamentale per la tutela dell’ambiente e dei cittadini stessi. Per questo gli interventi mirati a ridurre anche le perdite, potenziando la funzionalità delle reti, sono oggi ancora più importanti. Una linea strategica, quella adottata dal Comune in nome dell’ecologia e dell’efficienza, che proseguirà. Anzi si rafforzerà”.

Gli altri interventi

Un altro intervento che si inserisce in un quadro più ampio sul territorio cilentano per migliorare la qualità dei cittadini e per dare maggiori servizi alla comunità. Anche a Vallo della Lucania, nello specifico nella frazione di Pattano e Ascea Marina, realizzati quasi 410 metri di condotta di distribuzione idrica in pead.